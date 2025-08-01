Казахстан стремится увеличить экспорт нефти через Турцию в обход России

Казахстан изучает способы транспортировки больших объемов нефти в обход России, используя для этого трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Pipeline Technology Journal.

Вопросы увеличения поставок нефти рассматривались во время встречи президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана в Анкаре во вторник.

Хотя конкретные детали не разглашались, переговоры были сосредоточены на сотрудничестве в энергетическом секторе, в частности, на "перспективах увеличения экспорта через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан".

Лидеры также обсудили вопросы более широкого сотрудничества в области производства электроэнергии, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности в рамках заседания совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

По данным госстата Казахстана , в первой половине 2025 года экспорт нефти через трубопровод BTC из Казахстана уже вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 785 000 тонн (примерно 34 000 баррелей в день).

Нефть транспортируется танкерами через Каспийское море из казахстанского порта Актау в Баку (Азербайджан), прежде чем попасть в трубопровод BTC.

Однако увеличение этих объемов потребует модернизации порта Актау и соответствия казахстанской сырой нефти определенным стандартам качества для трубопровода, побуждающего Казахстан исследовать варианты обхода российских портов, обрабатывающих сейчас большинство его поставок нефти на международные рынки.

"Экспорт Казахстана в обход России составил всего 5,9% от общего объема экспорта страны в 32,6 миллиона тонн за первые шесть месяцев 2025 года, и эта доля остается неизменной с 2024 года", - говорится в материале.

В 2022 году президент Токаев выступал за увеличение экспорта нефти в обход России, что привело к соглашению между казахстанской компанией "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти ежегодно из Тенгизского нефтяного месторождения в БТД.

План развития страны до 2029 г. включает рассмотрение строительства Транскаспийского нефтепровода и морских терминалов как на казахстанском, так и на азербайджанском побережье Каспийского моря.

Недавно сообщалось, что Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп. Индия стала крупным потребителем российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году.