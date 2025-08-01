Казахстан прагне збільшити експорт нафти через Туреччину в обхід Росії

Казахстан вивчає способи транспортування більших обсягів нафти в обхід Росії, використовуючи для цього трубопровід Баку — Тбілісі — Джейхан (BTC).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Pipeline Technology Journal.

Питання збільшення поставок нафти розглядалося під час зустрічі президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана в Анкарі у вівторок.

Хоча конкретні деталі не розголошувалися, переговори були зосереджені на співпраці в енергетичному секторі, зокрема на "перспективах збільшення експорту через нафтопровод Баку-Тбілісі-Джейхан".

Лідери також обговорили питання ширшої співпраці в галузі виробництва електроенергії, сільського господарства та гірничодобувної промисловості в рамках засідання ради стратегічного співробітництва високого рівня.

За даними держстат Казахстану, у першій половині 2025 року експорт нафти через трубопровід BTC з Казахстану вже зріс на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 785 000 тонн (приблизно 34 000 барелів на день).

Нафта транспортується танкерами через Каспійське море з казахстанського порту Актау до Баку (Азербайджан), перш ніж потрапити до трубопроводу BTC.

Однак збільшення цих обсягів вимагатиме модернізації порту Актау та відповідності казахстанської сирої нафти певним стандартам якості для трубопроводу, що спонукає Казахстан досліджувати варіанти обходу російських портів, які наразі обробляють більшість його поставок нафти на міжнародні ринки.

“Експорт Казахстану в обхід Росії становив лише 5,9% від загального обсягу експорту країни в 32,6 мільйона тонн за перші шість місяців 2025 року, і ця частка залишається незмінною з 2024 року”, - йдеться у матеріалі.

У 2022 році президент Токаєв виступав за збільшення експорту нафти в обхід Росії, що призвело до угоди між казахстанською компанією "Казмунайгаз" та азербайджанською SOCAR про транспортування 1,5 мільйона тонн нафти щорічно з Тенгізського нафтового родовища до БТД.

План розвитку країни до 2029 року включає розгляд будівництва Транскаспійського нафтопроводу та морських терміналів як на казахстанському, так і на азербайджанському узбережжі Каспійського моря.

Нещодавно повідомлялося, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп. Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року.