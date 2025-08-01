Ціни на пальне 1 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 1 серпня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,54 грн (0 коп.) А-95 58,94 грн (-1 коп.) А-92 58,04 грн (-5 коп.) ДП 56,06 грн (-1 коп.) Газ 34,45 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 58,49 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,96

Нагадаємо, Казахстан вивчає способи транспортування більших обсягів нафти в обхід Росії, використовуючи для цього трубопровід Баку — Тбілісі — Джейхан (BTC). У 2022 році президент Токаєв виступав за збільшення експорту нафти в обхід Росії, що призвело до угоди між казахстанською компанією "Казмунайгаз" та азербайджанською SOCAR про транспортування 1,5 мільйона тонн нафти щорічно з Тенгізського нафтового родовища до БТД.