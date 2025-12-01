- Категория
Цены на топливо 1 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 1 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,24 грн (+2,69 грн)
|А-95
|58,53 грн (+2,13 грн)
|А-92
|56,75 грн (+1,03 грн)
|ДТ
|58,44 грн (+1,87 грн)
|Газ
|35,05 грн (+76 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|35,00
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,70
|SOCAR
|63,85
|60,85
|60,56
|35,41
|AMIC
|61,62
|58,96
|58,94
|34,77
|БРСМ-Нафта
|54,10
|54,01
|33,40
Напомним, цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 1 декабря, после того, как ОПЕК+ подтвердила план по стабильному уровню добычи. Рынок также отреагировал на приостановку экспорта Каспийского трубопроводного консорциума после масштабной атаки беспилотника и растущую напряженность между США и Венесуэлой, что усилило опасения глобальных поставок.