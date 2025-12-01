Цены на топливо 1 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 1 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,24 грн (+2,69 грн) А-95 58,53 грн (+2,13 грн) А-92 56,75 грн (+1,03 грн) ДТ 58,44 грн (+1,87 грн) Газ 35,05 грн (+76 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99 UPG 61,90 58,90 58,90 35,00 WOG 64,99 61,99 61,99 36,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 34,70 SOCAR 63,85 60,85 60,56 35,41 AMIC 61,62 58,96 58,94 34,77 БРСМ-Нафта 54,10 54,01 33,40

Напомним, цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 1 декабря, после того, как ОПЕК+ подтвердила план по стабильному уровню добычи. Рынок также отреагировал на приостановку экспорта Каспийского трубопроводного консорциума после масштабной атаки беспилотника и растущую напряженность между США и Венесуэлой, что усилило опасения глобальных поставок.