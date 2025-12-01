Ціни на пальне 1 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 1 грудня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,24 грн (+2,69 грн) А-95 58,53 грн (+2,13 грн) А-92 56,75 грн (+1,03 грн) ДП 58,44 грн (+1,87 грн) Газ 35,05 грн (+76 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99 UPG 61,90 58,90 58,90 35,00 WOG 64,99 61,99 61,99 36,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 34,70 SOCAR 63,85 60,85 60,56 35,41 AMIC 61,62 58,96 58,94 34,77 БРСМ-Нафта 54,10 54,01 33,40

Нагадаємо, ціни на нафту зросли на 2% у понеділок, 1 грудня, після того, як ОПЕК+ підтвердила план щодо стабільного рівня видобутку. Ринок також відреагував на призупинення експорту Каспійського трубопровідного консорціуму після масштабної атаки безпілотника та зростаючу напруженість між США й Венесуелою, що посилило побоювання щодо глобальних поставок.