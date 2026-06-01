Цены на топливо 1 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 1 июня 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,93 грн (+37 коп.)
|А-95
|75,98 грн (+4 коп.)
|А-92
|69,71 грн (0 коп.)
|ДТ
|85,54 грн (-51 коп.)
|Газ
|46,45 грн (-7 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|UPG
|78,40
|76,40
|83,95
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|УКРНАФТА
|76,90
|74,90
|69,90
|85,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|87,76
|47,61
|AMIC
|78,41
|75,12
|84,15
|45,94
|БРСМ-Нафта
|73,31
|80,89
|44,65
Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.