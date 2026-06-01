Цены на топливо 1 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 1 июня 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 79,93 грн (+37 коп.) А-95 75,98 грн (+4 коп.) А-92 69,71 грн (0 коп.) ДТ 85,54 грн (-51 коп.) Газ 46,45 грн (-7 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 82,90 79,90 88,90 47,90 UPG 78,40 76,40 83,95 45,90 WOG 82,90 79,90 88,90 47,90 УКРНАФТА 76,90 74,90 69,90 85,90 45,90 SOCAR 81,76 78,90 87,76 47,61 AMIC 78,41 75,12 84,15 45,94 БРСМ-Нафта 73,31 80,89 44,65

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.