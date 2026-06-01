Ціни на пальне 1 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 1 червня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|79,93 грн (+37 коп.)
|А-95
|75,98 грн (+4 коп.)
|А-92
|69,71 грн (0 коп.)
|ДП
|85,54 грн (-51 коп.)
|Газ
|46,45 грн (-7 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|UPG
|78,40
|76,40
|83,95
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|УКРНАФТА
|76,90
|74,90
|69,90
|85,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|87,76
|47,61
|AMIC
|78,41
|75,12
|84,15
|45,94
|БРСМ-Нафта
|73,31
|80,89
|44,65
Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.