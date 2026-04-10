Цены на топливо 10 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 10 апреля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|76,56 грн (-2 коп.)
|А-95
|73,11 грн (-6 коп.)
|А-92
|67,34 грн (-2 коп.)
|ДТ
|90,29 грн (-5 коп.)
|Газ
|49,06 грн (-5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|92,90
|49,90
|UPG
|77,00
|74,00
|90,00
|49,00
|WOG
|79,90
|76,90
|92,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|78,85
|75,99
|91,85
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,04
|90,67
|48,85
|БРСМ-Нафта
|69,94
|87,99
|47,59
Напомним, цены на нефть поднялись на фоне обострения рисков поставок из Саудовской Аравии и почти полной остановки движения танкеров через Ормузский пролив. Несмотря на временное перемирие между США и Ираном, рынки остаются напряженными из-за угрозы длительных перебоев и возможного роста цен.