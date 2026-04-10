Ціни на пальне 10 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 10 квітня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 76,56 грн (-2 коп.) А-95 73,11 грн (-6 коп.) А-92 67,34 грн (-2 коп.) ДП 90,29 грн (-5 коп.) Газ 49,06 грн (-5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 92,90 49,90 UPG 77,00 74,00 90,00 49,00 WOG 79,90 76,90 92,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 48,90 SOCAR 78,85 75,99 91,85 49,55 AMIC 74,24 71,04 90,67 48,85 БРСМ-Нафта 69,94 87,99 47,59

Нагадаємо, ціни на нафту піднялися на тлі загострення ризиків постачання із Саудівської Аравії та майже повної зупинки руху танкерів через Ормузьку протоку. Попри тимчасове перемир’я між США та Іраном, ринки залишаються напруженими через загрозу тривалих перебоїв і можливе подальше зростання цін.