Цены на топливо 12 августа 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 12 августа 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,56 грн (0 коп.) А-95 58,95 грн (-1 коп.) А-92 58,21 грн (-4 коп.) ДТ 56,08 грн (0 коп.) Газ 34,43 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 63,14 59,16 58,66 56,16 33,99 SOCAR 63,99 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,04 33,08 БРСМ-Нафта 54,06 50,89 32,70

Напомним, поставки нефти из России сокращаются третью неделю подряд. За последние четыре недели экспорт сырой нефти сократился на 3%, до 3,11 млн баррелей в день. Стоимость экспорта упала на 4% до $1,38 млрд.