Ціни на пальне 12 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 12 серпня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,56 грн (0 коп.) А-95 58,95 грн (-1 коп.) А-92 58,21 грн (-4 коп.) ДП 56,08 грн (0 коп.) Газ 34,43 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 63,14 59,16 58,66 56,16 33,99 SOCAR 63,99 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,04 33,08 БРСМ-Нафта 54,06 50,89 32,70

Нагадаємо, поставки нафти з Росії скорочуються третій тиждень поспіль. За останні чотири тижні експорт сирої нафти скоротився на 3%, до 3,11 млн барелів на день. Вартість експорту впала на 4% до $1,38 млрд.