Санкції працюють: експорт російської нафти знижується третій тиждень поспіль

Поставки нафти з Росії скорочуються третій тиждень поспіль. За останні чотири тижні експорт сирої нафти скоротився на 3%, до 3,11 млн барелів на день. Вартість експорту впала на 4% до $1,38 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, середній обсяг морських вантажів за чотири тижні до 10 серпня становив 3,11 млн барелів на день, що приблизно на 3% менше, ніж 3,21 млн барелів на день за аналогічний період до 3 серпня.

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 10 серпня 30 танкерів завантажили 23,31 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з переглянутих 22,72 мільйона барелів на тій самій кількості суден попереднього тижня.

Потоки до Туреччини за чотири тижні до 10 серпня впали приблизно до 280 000 барелів на день, що є новим мінімумом за період з травня. Поставки до Сирії становили в середньому близько 70 000 барелів на день.

При цьому експортна виручка за період з 4 по 10 серпня впала на 4% у порівнянні з попереднім тижнем, до 1,38 мільярда доларів через зниження вартості російської нафти.

Вартість експорту

Вказується, що за тиждень до 10 серпня валовий обсяг експорту з Росії зменшився на 4%, або приблизно на $50 млн, і склав $1,38 млрд. Це зниження відбулося попри невелике збільшення обсягів поставок, оскільки падіння середніх цін на російську нафту переважило це зростання.

За тиждень до 10 серпня ціни на нафту марки Urals з Балтійського та Чорного морів знизилися приблизно на $3 за барель, досягнувши в середньому $57,26 та $57,59 відповідно. Ціна на тихоокеанську нафту ESPO також впала на $4 до $63,10 за барель. За даними Argus Media, ціни на постачання до Індії знизилися на $3,10, до $66,79 за барель.

Якщо брати середній показник за чотири тижні, експортна ціна Urals з Балтійського та Чорного морів знизилася приблизно на $0,50 за барель, до $58,80 та $59 відповідно. Ціна на ESPO знизилася на $0,40 за барель, до $65,01.

З урахуванням цих даних, вартість експорту за чотиритижневий період також скоротилася приблизно на $50 млн, склавши в середньому близько $1,33 млрд на тиждень.

Незважаючи на те, що державні нафтопереробні заводи Індії закупили частину нафти у неросійських постачальників після введення США 25% тарифу на індійський експорт, оцінити вплив цього тарифу на російські поставки можна буде лише через кілька тижнів.

Нагадаємо, експорт нафтопродуктів з Росії в червні знизився до найнижчого рівня за вісім місяців. Морські постачання очищеного палива склали 2 мільйони барелів на день за перші 20 днів червня.