Санкции работают: экспорт российской нефти снижается третью неделю подряд

За последние четыре недели экспорт сырой нефти сократился на 3%, до 3,11 млн баррелей в день. Стоимость экспорта упала на 4% до $1,38 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, средний объем морских грузов за четыре недели до 10 августа составил 3,11 млн баррелей в день, что примерно на 3% меньше, чем 3,21 млн баррелей в день за аналогичный период до 3 августа.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 10 августа 30 танкеров скачали 23,31 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 22,72 миллиона баррелей на том же количестве судов предыдущей недели.

Потоки в Турцию за четыре недели до 10 августа упали примерно до 280 000 баррелей в день, что является новым минимумом за период с мая. Поставки в Сирию составляли в среднем около 70 000 баррелей в день.

При этом экспортная выручка за период с 4 по 10 августа упала на 4% по сравнению с предыдущей неделей до 1,38 миллиарда долларов из-за снижения стоимости российской нефти.

Стоимость экспорта

Указывается, что за неделю до 10 августа валовой объем экспорта из России уменьшился на 4%, или примерно на $50 млн, и составил $1,38 млрд. Это снижение произошло, несмотря на небольшое увеличение объемов поставок, поскольку падение средних цен на российскую нефть превысило этот рост.

За неделю до 10 августа цены на нефть марки Urals из Балтийского и Черного морей снизились примерно на $3 за баррель, достигнув в среднем $57,26 и $57,59 соответственно. Цена на тихоокеанскую нефть ESPO также упала на $4 до $63,10 за баррель. По данным Argus Media, цены на поставки в Индию снизились на $3,10, до $66,79 за баррель.

Если брать средний показатель за четыре недели, экспортная цена Urals из Балтийского и Черного морей снизилась примерно на $0,50 за баррель до $58,80 и $59 соответственно. Цена на ESPO снизилась на $0,40 за баррель до $65,01.

С учетом этих данных стоимость экспорта за четырехнедельный период также сократилась примерно на $50 млн, составив в среднем около $1,33 млрд в неделю.

Несмотря на то, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии закупили часть нефти у нероссийских поставщиков после введения США 25% тарифа на индийский экспорт, оценить влияние этого тарифа на российские поставки можно будет только через несколько недель.

Напомним, экспорт нефтепродуктов из России в июне снизился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Морские поставки очищенного топлива составили 2 миллиона баррелей в день за первые 20 дней июня.