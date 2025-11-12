- Категория
Цены на топливо 12 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 ноября 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,31 грн (-1 коп.)
|А-95
|58,49 грн (+1 коп.)
|А-92
|56,69 грн (-3 коп.)
|ДТ
|57,54 грн (+8 коп.)
|Газ
|34,35 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|60,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|57,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|60,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|57,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|59,70
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,04
|33,20
|БРСМ-Нафта
|54,06
|53,31
|32,70
Напомним, цены на нефть выросли. Оптимизм по поводу быстрого завершения самого длинного в истории страны шатдауна и возобновления спроса в США — крупнейшего мирового потребителя нефти — перевесили обеспокоенность рынка избытком глобального предложения.