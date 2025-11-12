Ціни на пальне 12 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 12 листопада 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,31 грн (-1 коп.) А-95 58,49 грн (+1 коп.) А-92 56,69 грн (-3 коп.) ДП 57,54 грн (+8 коп.) Газ 34,35 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 60,99 35,99 UPG 61,90 58,90 57,90 34,03 WOG 64,99 61,99 60,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 57,99 34,49 SOCAR 63,56 60,85 59,70 34,41 AMIC 61,99 58,94 56,99 58,04 33,20 БРСМ-Нафта 54,06 53,31 32,70

Нагадаємо, ціни на нафту зросли. Оптимізм щодо швидкого завершення найдовшого в історії країни шатдауну та відновлення попиту в США — найбільшого світового споживача нафти — переважили занепокоєння ринку щодо надлишку глобальної пропозиції.