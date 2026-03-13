Цены на топливо 13 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 13 марта 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 72,71 грн (+1 коп.) А-95 69,14 грн (0 коп.) А-92 66,20 грн (+1 коп.) ДТ 74,91 грн (+54 коп.) Газ 42,50 грн (+53 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 77,99 44,99 UPG 71,90 68,90 75,90 43,90 WOG 73,99 70,99 77,99 44,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 72,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 77,85 43,69 AMIC 70,63 67,99 75,04 41,13 БРСМ-Нафта 66,74 71,94 40,36

Напомним, правительство готовит новый пакет поддержки для граждан. Он предусматривает кэшбек на горючее – до 15% во время заправки на АЗС. Программа кэшбека будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС. Выплаты будут производиться через платформу "Национальный кэшбек", которой уже пользуются более 9,4 миллиона украинцев.