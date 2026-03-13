- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 13 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 марта 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,71 грн (+1 коп.)
|А-95
|69,14 грн (0 коп.)
|А-92
|66,20 грн (+1 коп.)
|ДТ
|74,91 грн (+54 коп.)
|Газ
|42,50 грн (+53 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|77,99
|44,99
|UPG
|71,90
|68,90
|75,90
|43,90
|WOG
|73,99
|70,99
|77,99
|44,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|72,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|77,85
|43,69
|AMIC
|70,63
|67,99
|75,04
|41,13
|БРСМ-Нафта
|66,74
|71,94
|40,36
Напомним, правительство готовит новый пакет поддержки для граждан. Он предусматривает кэшбек на горючее – до 15% во время заправки на АЗС. Программа кэшбека будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС. Выплаты будут производиться через платформу "Национальный кэшбек", которой уже пользуются более 9,4 миллиона украинцев.