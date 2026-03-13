Ціни на пальне 13 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 13 березня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,71 грн (+1 коп.) А-95 69,14 грн (0 коп.) А-92 66,20 грн (+1 коп.) ДП 74,91 грн (+54 коп.) Газ 42,50 грн (+53 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 77,99 44,99 UPG 71,90 68,90 75,90 43,90 WOG 73,99 70,99 77,99 44,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 72,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 77,85 43,69 AMIC 70,63 67,99 75,04 41,13 БРСМ-Нафта 66,74 71,94 40,36

Нагадаємо, уряд готує новий пакет підтримки для громадян. Він передбачає кешбек на пальне - до 15% під час заправки на АЗС. Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи. Виплати будуть здійснюватися через платформу "Національний кешбек", якою вже користуються понад 9,4 мільйона українців.