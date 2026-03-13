- Категорія
Ціни на пальне 13 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 13 березня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|72,71 грн (+1 коп.)
|А-95
|69,14 грн (0 коп.)
|А-92
|66,20 грн (+1 коп.)
|ДП
|74,91 грн (+54 коп.)
|Газ
|42,50 грн (+53 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|77,99
|44,99
|UPG
|71,90
|68,90
|75,90
|43,90
|WOG
|73,99
|70,99
|77,99
|44,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|72,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|77,85
|43,69
|AMIC
|70,63
|67,99
|75,04
|41,13
|БРСМ-Нафта
|66,74
|71,94
|40,36
Нагадаємо, уряд готує новий пакет підтримки для громадян. Він передбачає кешбек на пальне - до 15% під час заправки на АЗС. Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи. Виплати будуть здійснюватися через платформу "Національний кешбек", якою вже користуються понад 9,4 мільйона українців.