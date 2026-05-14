Цены на топливо 14 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Цены на топливо 14 мая 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 14 мая 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 77,48 грн (-44 коп.)
А-95 73,64 грн (+7 коп.)
А-92 67,15 грн (+5 коп.)
ДТ 87,66 грн (-8 коп.)
Газ 48,32 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 80,90 77,90 89,90 49,90
UPG 76,90 74,90 86,90 47,90
WOG 80,90 77,90 89,90 49,90
УКРНАФТА 71,90 71,90 66,90 86,90 47,90
SOCAR 79,76 76,90 88,76 49,55
AMIC 75,66 72,41 86,99 47,58
БРСМ-Нафта 69,63 85,25 46,78

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным. Детальнее о том, какими будут цены на украинских АЗС, читайте в материале Delo.ua.

Татьяна Бессараб