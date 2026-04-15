- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 15 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 15 апреля 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|77,09 грн (+2 коп.)
|А-95
|73,15 грн (+3 коп.)
|А-92
|67,32 грн (-2 коп.)
|ДТ
|91,40 грн (+13 коп.)
|Газ
|49,16 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|93,90
|49,90
|UPG
|77,00
|74,00
|92,00
|49,00
|WOG
|79,90
|76,90
|93,90
|49,90
|УКРНАФТА
|72,90
|69,90
|66,90
|89,50
|49,90
|SOCAR
|78,85
|75,99
|92,85
|49,55
|AMIC
|74,16
|71,10
|90,62
|48,76
|БРСМ-Нафта
|69,94
|88,99
|47,61
Напомним, в марте 2026 года объемы реализации бензина, дизеля и газа достигли 710 млн. литров. Это самый высокий показатель мартовских продаж по меньшей мере с 2024 года. По сравнению с февралем объемы выросли на 14%, а по отношению к марту прошлого года — почти на 18%.