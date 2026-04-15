Цены на топливо 15 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 15 апреля 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 77,09 грн (+2 коп.) А-95 73,15 грн (+3 коп.) А-92 67,32 грн (-2 коп.) ДТ 91,40 грн (+13 коп.) Газ 49,16 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 79,90 76,90 93,90 49,90 UPG 77,00 74,00 92,00 49,00 WOG 79,90 76,90 93,90 49,90 УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 89,50 49,90 SOCAR 78,85 75,99 92,85 49,55 AMIC 74,16 71,10 90,62 48,76 БРСМ-Нафта 69,94 88,99 47,61

Напомним, в марте 2026 года объемы реализации бензина, дизеля и газа достигли 710 млн. литров. Это самый высокий показатель мартовских продаж по меньшей мере с 2024 года. По сравнению с февралем объемы выросли на 14%, а по отношению к марту прошлого года — почти на 18%.