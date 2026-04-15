Ціни на пальне 15 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 15 квітня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 77,09 грн (+2 коп.) А-95 73,15 грн (+3 коп.) А-92 67,32 грн (-2 коп.) ДП 91,40 грн (+13 коп.) Газ 49,16 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 93,90 49,90 UPG 77,00 74,00 92,00 49,00 WOG 79,90 76,90 93,90 49,90 УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 89,50 49,90 SOCAR 78,85 75,99 92,85 49,55 AMIC 74,16 71,10 90,62 48,76 БРСМ-Нафта 69,94 88,99 47,61

Нагадаємо, у березні 2026 року обсяги реалізації бензину, дизеля та газу досягли 710 млн літрів. Це найвищий показник березневих продажів щонайменше з 2024 року. Порівняно з лютим обсяги зросли на 14 %, а відносно березня минулого року — майже на 18 %.