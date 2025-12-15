Цены на топливо 15 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 15 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,19 грн (+3 коп.) А-95 58,35 грн (+2 коп.) А-92 56,60 грн (0 коп.) ДТ 58,42 грн (+1 коп.) Газ 37,14 грн (+78 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 37,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,55 WOG 64,99 61,99 61,99 37,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 37,89 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,96 58,99 37,15 БРСМ-Нафта 54,13 53,94 34,78

Напомним, Европейская комиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не повторит ошибок прошлого, связанных с зависимостью от энергоресурсов РФ, и не будет импортировать российский газ даже после достижения мира.