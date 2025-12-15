Ціни на пальне 15 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 15 грудня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,19 грн (+3 коп.) А-95 58,35 грн (+2 коп.) А-92 56,60 грн (0 коп.) ДП 58,42 грн (+1 коп.) Газ 37,14 грн (+78 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 37,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,55 WOG 64,99 61,99 61,99 37,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 37,89 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,96 58,99 37,15 БРСМ-Нафта 54,13 53,94 34,78

Нагадаємо, Європейська комісія на початку 2026 року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти. Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен наголосив, що ЄС не повторить помилок минулого, пов’язаних із залежністю від енергоресурсів РФ, і не імпортуватиме російський газ навіть після досягнення миру.