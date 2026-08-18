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Цены на топливо 18 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 августа 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|83,73 грн (-4 коп)
|А-95
|80,16 грн (-13 коп.)
|А-92
|77,02 грн (-3 коп.)
|ДТ
|92,08 грн (-12 коп.)
|Газ
|43,67 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|43,90
|UPG
|80,90
|78,90
|89,90
|42,90
|WOG
|85,90
|82,90
|93,90
|44,50
|УКРНАФТА
|81,90
|78,90
|76,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|86,40
|83,40
|95,90
|43,47
|AMIC
|81,98
|78,98
|90,93
|42,82
|БРСМ-Нафта
|77,99
|89,83
|41,41
Напомним, мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.