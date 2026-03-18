Цены на топливо 18 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 18 марта 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 73,73 грн (+51 коп.) А-95 70,22 грн (+53 коп.) А-92 66,33 грн (+11 коп.) ДТ 78,48 грн (+72 коп.) Газ 43,90 грн (+14 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 75,99 72,99 81,99 45,99 UPG 72,90 69,90 79,90 44,40 WOG 75,99 72,99 81,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 75,99 41,99 SOCAR 74,13 70,99 79,85 45,69 AMIC 70,72 67,99 78,94 42,54 БРСМ-Нафта 68,74 74,99 41,92

Напомним, мировые цены на нефть снизились после резкого роста накануне на фоне новостей о возможном возобновлении экспорта из Ирака через порт Джейхан, что может увеличить предложение на рынке.