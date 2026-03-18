Цены на топливо 18 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 марта 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|73,73 грн (+51 коп.)
|А-95
|70,22 грн (+53 коп.)
|А-92
|66,33 грн (+11 коп.)
|ДТ
|78,48 грн (+72 коп.)
|Газ
|43,90 грн (+14 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|75,99
|72,99
|81,99
|45,99
|UPG
|72,90
|69,90
|79,90
|44,40
|WOG
|75,99
|72,99
|81,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|75,99
|41,99
|SOCAR
|74,13
|70,99
|79,85
|45,69
|AMIC
|70,72
|67,99
|78,94
|42,54
|БРСМ-Нафта
|68,74
|74,99
|41,92
Напомним, мировые цены на нефть снизились после резкого роста накануне на фоне новостей о возможном возобновлении экспорта из Ирака через порт Джейхан, что может увеличить предложение на рынке.