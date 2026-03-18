Ціни на пальне 18 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 18 березня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 73,73 грн (+51 коп.) А-95 70,22 грн (+53 коп.) А-92 66,33 грн (+11 коп.) ДП 78,48 грн (+72 коп.) Газ 43,90 грн (+14 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 75,99 72,99 81,99 45,99 UPG 72,90 69,90 79,90 44,40 WOG 75,99 72,99 81,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 75,99 41,99 SOCAR 74,13 70,99 79,85 45,69 AMIC 70,72 67,99 78,94 42,54 БРСМ-Нафта 68,74 74,99 41,92

Нагадаємо, світові ціни на нафту знизилися після різкого зростання напередодні на тлі новин про можливе відновлення експорту з Іраку через порт Джейхан, що може збільшити пропозицію на ринку.