Читать на русском
Ціни на пальне 18 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 18 березня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|73,73 грн (+51 коп.)
|А-95
|70,22 грн (+53 коп.)
|А-92
|66,33 грн (+11 коп.)
|ДП
|78,48 грн (+72 коп.)
|Газ
|43,90 грн (+14 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|75,99
|72,99
|81,99
|45,99
|UPG
|72,90
|69,90
|79,90
|44,40
|WOG
|75,99
|72,99
|81,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|75,99
|41,99
|SOCAR
|74,13
|70,99
|79,85
|45,69
|AMIC
|70,72
|67,99
|78,94
|42,54
|БРСМ-Нафта
|68,74
|74,99
|41,92
Нагадаємо, світові ціни на нафту знизилися після різкого зростання напередодні на тлі новин про можливе відновлення експорту з Іраку через порт Джейхан, що може збільшити пропозицію на ринку.