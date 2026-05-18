Цены на топливо 18 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 18 мая 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,77 грн (+1,28 грн) А-95 74,15 грн (+53 коп.) А-92 67,96 грн (+78 коп.) ДТ 87,38 грн (-18 коп.) Газ 47,49 грн (-37 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 89,90 48,90 UPG 77,90 75,90 85,90 46,90 WOG 81,90 78,90 89,90 48,90 УКРНАФТА 75,90 72,90 67,90 86,90 46,90 SOCAR 80,76 77,90 88,76 48,47 AMIC 75,82 72,46 86,99 46,85 БРСМ-Нафта 69,76 84,32 45,80

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.