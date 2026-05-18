Цены на топливо 18 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 мая 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,77 грн (+1,28 грн)
|А-95
|74,15 грн (+53 коп.)
|А-92
|67,96 грн (+78 коп.)
|ДТ
|87,38 грн (-18 коп.)
|Газ
|47,49 грн (-37 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|89,90
|48,90
|UPG
|77,90
|75,90
|85,90
|46,90
|WOG
|81,90
|78,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|75,90
|72,90
|67,90
|86,90
|46,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|75,82
|72,46
|86,99
|46,85
|БРСМ-Нафта
|69,76
|84,32
|45,80
Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.