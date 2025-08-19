- Категория
Цены на топливо 19 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 августа 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,56 грн (0 коп.)
|А-95
|58,92 грн (-2 коп.)
|А-92
|58,28 грн (0 коп.)
|ДТ
|56,05 грн (-2 коп.)
|Газ
|34,45 грн (+2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|59,16
|58,66
|56,16
|33,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|33,65
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,04
|33,10
|БРСМ-Нафта
|54,12
|50,82
|32,90
Напомним, цены на нефть снизились во вторник на фоне новостей о возможных трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США. Рынок предполагает, что в случае успешных переговоров и прекращения войны санкции против российской нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению ее предложения и снижению цен.