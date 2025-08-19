Запланована подія 2

Ціни на пальне 19 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС, пальне
Фото: Freepik

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 19 серпня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 63,56 грн (0 коп.)
А-95 58,92 грн (-2 коп.)
А-92 58,28 грн (0 коп.)
ДП 56,05 грн (-2 коп.)
Газ 34,45 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 63,14 59,16 58,66 56,16 33,99
SOCAR 63,99 60,82 57,82 33,65
AMIC 61,99 58,94 56,04 33,10
БРСМ-Нафта 54,12 50,82 32,90

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі новин про можливі тристоронні переговори між Україною, РФ та США. Ринок припускає, що в разі успішних перемовин і припинення війни, санкції проти російської нафти можуть бути скасовані, що призведе до збільшення її пропозиції та зниження цін.

