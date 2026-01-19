Цены на топливо 19 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 19 января 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,87 грн (+62 коп.) А-95 59,07 грн (+58 коп.) А-92 57,41 грн (+76 коп.) ДТ 58,87 грн (+57 коп.) Газ 38,19 грн (+4 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 65,99 62,99 62,99 39,99 UPG 62,80 59,80 59,80 38,21 WOG 65,99 62,99 62,99 39,98 УКРНАФТА 62,99 59,99 57,99 59,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 39,41 AMIC 62,14 59,49 59,54 37,95 БРСМ-Нафта 56,19 54,56 36,10

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник снизились после роста во время предыдущей торговой сессии. Причиной стало утихание гражданских беспорядков в Иране, что уменьшило опасения возможного вмешательства США и перебоев с поставкой нефти из региона.