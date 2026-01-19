- Категория
Цены на топливо 19 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 января 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,87 грн (+62 коп.)
|А-95
|59,07 грн (+58 коп.)
|А-92
|57,41 грн (+76 коп.)
|ДТ
|58,87 грн (+57 коп.)
|Газ
|38,19 грн (+4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|39,41
|AMIC
|62,14
|59,49
|59,54
|37,95
|БРСМ-Нафта
|56,19
|54,56
|36,10
Напомним, мировые цены на нефть в понедельник снизились после роста во время предыдущей торговой сессии. Причиной стало утихание гражданских беспорядков в Иране, что уменьшило опасения возможного вмешательства США и перебоев с поставкой нефти из региона.