Ціни на пальне 19 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 січня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,87 грн (+62 коп.)
|А-95
|59,07 грн (+58 коп.)
|А-92
|57,41 грн (+76 коп.)
|ДП
|58,87 грн (+57 коп.)
|Газ
|38,19 грн (+4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|39,41
|AMIC
|62,14
|59,49
|59,54
|37,95
|БРСМ-Нафта
|56,19
|54,56
|36,10
Нагадаємо, світові ціни на нафту в понеділок знизилися після зростання під час попередньої торгової сесії. Причиною стало вщухання громадянських заворушень в Ірані, що зменшило побоювання щодо можливого втручання США та перебоїв із постачанням нафти з регіону.