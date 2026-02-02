- Категория
Цены на топливо 2 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 2 февраля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|65,16 грн (+10 коп.)
|А-95
|60,65 грн (+30 коп.)
|А-92
|58,82 грн (+7 коп.)
|ДТ
|60,26 грн (+33 коп.)
|Газ
|38,34 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|63,99
|60,99
|58,99
|60,99
|38,47
|SOCAR
|67,13
|64,28
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,74
|61,04
|61,07
|38,13
|БРСМ-Нафта
|58,26
|55,83
|36,45
Напомним, цены на нефть в понедельник упали почти на 5%, что стало самым стремительным снижением за одну сессию за более чем шесть месяцев. Такую реакцию рынка вызвали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран ведет переговоры с Вашингтоном.