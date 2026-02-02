- Категорія
Ціни на пальне 2 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 2 лютого 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|65,16 грн (+10 коп.)
|А-95
|60,65 грн (+30 коп.)
|А-92
|58,82 грн (+7 коп.)
|ДП
|60,26 грн (+33 коп.)
|Газ
|38,34 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|63,99
|60,99
|58,99
|60,99
|38,47
|SOCAR
|67,13
|64,28
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,74
|61,04
|61,07
|38,13
|БРСМ-Нафта
|58,26
|55,83
|36,45
Нагадаємо, ціни на нафту в понеділок впали майже на 5%, що стало найстрімкішим зниженням за одну сесію за понад шість місяців. Таку реакцію ринку спричинили заяви президента США Дональда Трампа про те, що Іран веде переговори з Вашингтоном.