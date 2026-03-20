Цены на топливо 20 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 20 марта 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|74,65 грн (+61 коп.)
|А-95
|71,46 грн (+97 коп.)
|А-92
|66,49 грн (+22 коп.)
|ДТ
|81,25 грн (+2,09 грн)
|Газ
|44,92 грн (+80 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|84,99
|46,99
|UPG
|75,90
|72,90
|82,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|84,99
|46,98
|УКРНАФТА
|68,99
|68,99
|65,99
|77,99
|42,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|82,85
|46,69
|AMIC
|71,04
|68,07
|81,73
|43,31
|БРСМ-Нафта
|68,79
|77,94
|42,84
Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года стартовала программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года. В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.