Ціни на пальне 20 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 20 березня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 74,65 грн (+61 коп.) А-95 71,46 грн (+97 коп.) А-92 66,49 грн (+22 коп.) ДП 81,25 грн (+2,09 грн) Газ 44,92 грн (+80 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 77,99 74,99 84,99 46,99 UPG 75,90 72,90 82,90 45,50 WOG 77,99 74,99 84,99 46,98 УКРНАФТА 68,99 68,99 65,99 77,99 42,99 SOCAR 76,85 73,99 82,85 46,69 AMIC 71,04 68,07 81,73 43,31 БРСМ-Нафта 68,79 77,94 42,84

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартувала програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.