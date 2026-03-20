Ціни на пальне 20 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 березня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|74,65 грн (+61 коп.)
|А-95
|71,46 грн (+97 коп.)
|А-92
|66,49 грн (+22 коп.)
|ДП
|81,25 грн (+2,09 грн)
|Газ
|44,92 грн (+80 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|84,99
|46,99
|UPG
|75,90
|72,90
|82,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|84,99
|46,98
|УКРНАФТА
|68,99
|68,99
|65,99
|77,99
|42,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|82,85
|46,69
|AMIC
|71,04
|68,07
|81,73
|43,31
|БРСМ-Нафта
|68,79
|77,94
|42,84
Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартувала програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.