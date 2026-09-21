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Цены на топливо 21 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 сентября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,33 грн (+66 коп.)
|А-95
|89,15 грн (+15 коп.)
|А-92
|85,16 грн (+91 коп.)
|ДТ
|98,55 грн (-13 коп.)
|Газ
|44,14 грн (+4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|89,90
|97,90
|45,50
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|90,90
|87,90
|85,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,90
|98,90
|43,98
|БРСМ-Нафта
|85,58
|96,26
|42,69
Напомним, стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л, в то время как бензин А-95 подорожает еще на 1,5 грн. Большие сети АЗС уже установили цены на уровне 99,90 грн/л и адаптируют табло к пятизначным суммам. Чего ждать от рынка в ближайшие дни, анализирует Dilo.