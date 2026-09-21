Цена нефти на 21 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 21 сентября, упали до самого низкого уровня за неделю на фоне надежд, что появится шанс на дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном во время встреч в ООН, а также из-за признаков частичного возобновления поставок из Саудовской Аравии, несмотря на атаки йеменских хуситов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 21 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $101,71 – 2,08% WTI $98,15 – 1,58% Urals $113,41 – 6.74%

Фьючерсы на нефть марки Brent и американская нефть West Texas Intermediate (WTI) достигли самых низких отметок с 10 сентября. Цена Brent составила 101,71 доллара за баррель (снижение на 2,16 доллара или 2,08%) после падения на 0,91% в пятницу.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 2,15 доллара (или 2,14%) до 98,15 доллара за баррель после падения на 1,58% в предыдущую сессию.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цена на нефть марки WTI опустилась ниже ключевого психологического уровня поддержки в 100 долларов за баррель; в то же время, некоторые инвесторы, вероятно, перенесли свои позиции по октябрьским контрактам на ноябрь за день до окончания срока их действия, сообщил брокер из Сингапура.

В воскресенье Иран и США обменялись новыми угрозами, хотя президент Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который должен прибыть в Нью-Йорк на этой неделе для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Иран передал посредникам свои условия возобновления переговоров, направленных на прекращение конфликта с США, - об этом в субботнем интервью заявил секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

Впрочем, напряженность на Ближнем Востоке остается высокой: йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что в субботу атаковали ракетами и беспилотниками «важные» объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди, а также объект компании Aramco в городе Янбу на побережье Красного моря.

Китай обратился к Ирану с просьбой помочь сдержать хуситов после того, как Саудовская Аравия призвала Пекин вмешаться в ситуацию в результате этих атак; Об этом сообщили три иранских источника, осведомленных о ходе событий.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько упали после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней.