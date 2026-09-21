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Ціна нафти на 21 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Нафта
Нафта подешевшала на тлі сподівань на дипломатичне врегулювання конфлікту з Іраном / Depositphotos

Ціни на нафту у понеділок, 21 вересня впали до найнижчого рівня за понад тиждень на тлі сподівань, що з'явиться шанс на дипломатичне врегулювання конфлікту з Іраном під час зустрічей в ООН, а також через ознаки часткового відновлення постачання із Саудівської Аравії попри атаки єменських хуситів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $101,71  - 2,08%
WTI $98,15  - 1,58%
Urals $113,41  - 6.74%

Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську нафту West Texas Intermediate (WTI) сягнули найнижчих позначок з 10 вересня. Ціна Brent становила 101,71 долара за барель (зниження на 2,16 долара, або 2,08%) після падіння на 0,91% у п'ятницю.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 2,15 долара (або 2,14%) до 98,15 долара за барель після падіння на 1,58% під час попередньої сесії.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціна на нафту марки WTI опустилася нижче ключового психологічного рівня підтримки в 100 доларів за барель; водночас деякі інвестори, ймовірно, перенесли свої позиції з жовтневих контрактів на листопадові за день до закінчення терміну їхньої дії, повідомив брокер із Сінгапуру.

У неділю Іран та США обмінялися новими погрозами, хоча президент Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який має прибути до Нью-Йорка цього тижня для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Іран передав посередникам свої умови відновлення переговорів, спрямованих на припинення конфлікту зі США, — про це в суботньому інтерв'ю заявив секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї.

Утім, напруженість на Близькому Сході залишається високою: єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили, що в суботу атакували ракетами та безпілотниками «важливі» об'єкти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, а також об'єкт компанії Aramco в місті Янбу на узбережжі Червоного моря — ключовому пункті експорту нафти.

Китай звернувся до Ірану з проханням допомогти стримати хуситів після того, як Саудівська Аравія закликала Пекін втрутитися в ситуацію внаслідок цих атак; про це повідомили три іранські джерела, обізнані з перебігом подій.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо впали після повідомлень, що Саудівська Аравія планує відновити роботу нафтопроводу Схід-Захід на рівні близько половини його потужності впродовж кількох днів. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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