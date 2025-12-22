Цены на топливо 22 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 22 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,17 грн (+1 коп.) А-95 58,32 грн (0 коп.) А-92 56,61 грн (+1 коп.) ДТ 58,35 грн (-3 коп.) Газ 37,67 грн (+14 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 38,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,60 WOG 64,99 61,99 61,99 38,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,99 59,02 37,68 БРСМ-Нафта 54,13 54,06 35,77

Напомним, реализация горючего на автозаправочных станциях (АЗС) в ноябре 2025 года несколько снизилась, но оставалась относительно высокой. При этом ноябрьские показатели оставались выше, чем большинство месяцев текущего года. В годовом исчислении объемы выросли на 6,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, а по сравнению с ноябрем 2023 года произошло незначительное сокращение — 0,2%.