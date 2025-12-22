- Категория
Цены на топливо 22 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 22 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,17 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,32 грн (0 коп.)
|А-92
|56,61 грн (+1 коп.)
|ДТ
|58,35 грн (-3 коп.)
|Газ
|37,67 грн (+14 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|38,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,60
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|38,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,02
|37,68
|БРСМ-Нафта
|54,13
|54,06
|35,77
Напомним, реализация горючего на автозаправочных станциях (АЗС) в ноябре 2025 года несколько снизилась, но оставалась относительно высокой. При этом ноябрьские показатели оставались выше, чем большинство месяцев текущего года. В годовом исчислении объемы выросли на 6,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, а по сравнению с ноябрем 2023 года произошло незначительное сокращение — 0,2%.