Реализация горючего в ноябре снизилась, но осталась высокой

Реализация горючего на автозаправочных станциях (АЗС) в ноябре 2025 года несколько снизилась, но оставалась относительно высокой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Нафторинок".

По данным Системы учета данных регистраторов расчетных операций (СОД РРО), объем зафиксированных проливов бензина, дизельного горючего и LPG в ноябре уменьшился на 0,6% по сравнению с октябрем.

При этом ноябрьские показатели оставались выше, чем большинство месяцев текущего года. В годовом исчислении объемы выросли на 6,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, а по сравнению с ноябрем 2023 года произошло незначительное сокращение — 0,2%.

С начала года, за период январь-ноябрь 2025 года, АЗС продали 7,1 млрд литров горючего, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В месячном разрезе уменьшение объемов продаж зафиксировано в двух третях областей Украины. Наибольшее сокращение произошло в Черниговской (-11,6%), Донецкой (-7,8%), Закарпатской (-7,3%), Сумской (-7,1%) и Херсонской (-6,4%) областях. В Киеве же реализация горючего выросла на 2,5%.

Среди городов-лидеров по объемам продаж в октябре: Киев – 72,9 млн л, Харьков – 21,4 млн л, Днепр – 18,1 млн л, Одесса – 16,2 млн л и Львов – 15,4 млн л. Среди областей наибольшие объемы реализации пришлись на Киевскую (79,6 млн. л), Днепропетровскую (59,1 млн. л), Львовскую (54,0 млн. л), Одесскую (41,7 млн. л) и Харьковскую (37,6 млн. л) области.

В денежном выражении продажи горючего в ноябре выросли на 2,2% по сравнению с октябрем и составили 37,5 млрд грн. В годовом измерении прирост составил 17,4% по отношению к ноябрю 2024 года и 8,5% по отношению к ноябрю 2023 года.

Количество действующих лицензий на розничную торговлю горючим сократилось примерно на сто и сейчас составляет около 4,6 тыс. В начале года их было свыше 5 тыс., а в начале 2024 - около 7 тыс.

Добавим, цены на нефть остаются низкими, а дизельное топливо в группе дешевеет после стремительного удорожания в ноябре. Но сети АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизель в ожидании новых акцизов с 1 января. К тому же, в первый месяц зимы рынок автогаза стал дефицитным, что обусловило резкий рост цен на этот вид топлива на всех АЗС.