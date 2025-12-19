Реалізація пального у листопаді знизилася, але залишилася високою

Реалізація пального на автозаправних станціях (АЗС) у листопаді 2025 року дещо знизилася, але залишалася відносно високою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Нафторинок".

За даними Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО), обсяг зафіксованих проливів бензину, дизельного пального та LPG у листопаді зменшився на 0,6% порівняно з жовтнем.

При цьому листопадові показники залишалися вищими за більшість місяців поточного року. У річному вимірі обсяги зросли на 6,8% порівняно з листопадом 2024 року, а порівняно з листопадом 2023 року відбулося незначне скорочення — 0,2%.

З початку року, за період січень–листопад 2025-го, АЗС продали 7,1 млрд літрів пального, що на 3,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У місячному розрізі зменшення обсягів продажів зафіксовано в двох третинах областей України. Найбільше скорочення відбулося у Чернігівській (-11,6%), Донецькій (-7,8%), Закарпатській (-7,3%), Сумській (-7,1%) та Херсонській (-6,4%) областях. Натомість у Києві реалізація пального зросла на 2,5%.

Серед міст-лідерів за обсягами продажів у жовтні: Київ — 72,9 млн л, Харків — 21,4 млн л, Дніпро — 18,1 млн л, Одеса — 16,2 млн л та Львів — 15,4 млн л. Серед областей найбільші обсяги реалізації припали на Київську (79,6 млн л), Дніпропетровську (59,1 млн л), Львівську (54,0 млн л), Одеську (41,7 млн л) та Харківську (37,6 млн л) області.

У грошовому вираженні продажі пального у листопаді зросли на 2,2% порівняно з жовтнем і склали 37,5 млрд грн. У річному вимірі приріст становив 17,4% щодо листопада 2024 року та 8,5% — щодо листопада 2023 року.

Кількість чинних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним скоротилася приблизно на сто і наразі становить близько 4,6 тис. На початку року їх було понад 5 тис., а на початку 2024-го — близько 7 тис.

Додамо, ціни на нафту залишаються низькими, а дизельне пальне в гурті дешевшає після стрімкого здорожчання у листопаді. Але мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на бензин та дизель в очікуванні нових акцизів з 1 січня. До того ж у перший місяць зими ринок автогазу став дефіцитним, що зумовило різке зростання цін на цей вид палива на всіх АЗС.