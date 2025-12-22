Ціни на пальне 22 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 22 грудня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,17 грн (+1 коп.) А-95 58,32 грн (0 коп.) А-92 56,61 грн (+1 коп.) ДП 58,35 грн (-3 коп.) Газ 37,67 грн (+14 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 38,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,60 WOG 64,99 61,99 61,99 38,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,99 59,02 37,68 БРСМ-Нафта 54,13 54,06 35,77

Нагадаємо, реалізація пального на автозаправних станціях (АЗС) у листопаді 2025 року дещо знизилася, але залишалася відносно високою. При цьому листопадові показники залишалися вищими за більшість місяців поточного року. У річному вимірі обсяги зросли на 6,8% порівняно з листопадом 2024 року, а порівняно з листопадом 2023 року відбулося незначне скорочення — 0,2%.