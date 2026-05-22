Цены на топливо 22 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 22 мая 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,47 грн (0 коп.)
|А-95
|75,57 грн (+10 коп.)
|А-92
|69,60 грн (+69 коп.)
|ДТ
|87,30 грн (-8 коп.)
|Газ
|47,39 грн (-4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|UPG
|79,40
|77,40
|86,90
|46,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|69,90
|86,90
|46,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|77,57
|74,46
|86,52
|46,76
|БРСМ-Нафта
|72,22
|83,94
|45,59
Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.