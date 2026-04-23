Цены на топливо 23 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 апреля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,79 грн (-52 коп.)
|А-95
|72,49 грн (0 коп.)
|А-92
|67,31 грн (+3 коп.)
|ДТ
|88,21 грн (-18 коп.)
|Газ
|48,91 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|UPG
|74,90
|72,90
|86,90
|49,00
|WOG
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|77,76
|74,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,20
|48,72
|БРСМ-Нафта
|69,97
|87,67
|47,30
Заметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен. Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.