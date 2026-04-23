Ціни на пальне 23 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 квітня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|75,79 грн (-52 коп.)
|А-95
|72,49 грн (0 коп.)
|А-92
|67,31 грн (+3 коп.)
|ДП
|88,21 грн (-18 коп.)
|Газ
|48,91 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|UPG
|74,90
|72,90
|86,90
|49,00
|WOG
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|77,76
|74,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,20
|48,72
|БРСМ-Нафта
|69,97
|87,67
|47,30
Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні цього тижня, читайте в матеріалі Delo.ua.