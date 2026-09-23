Цены на топливо 23 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 23 сентября 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 93,55 грн (-1 коп.) А-95 89,26 грн (+3 коп.) А-92 85,93 грн (+6 коп.) ДТ 98,50 грн (-1 коп.) Газ 43,93 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 45,50 UPG 91,90 88,90 97,90 43,50 WOG 95,90 92,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 45,21 AMIC 91,90 88,90 98,90 43,98 БРСМ-Нафта 85,49 96,35 42,59

Напомним, стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л, в то время как бензин А-95 подорожает еще на 1,5 грн. Большие сети АЗС уже установили цены на уровне 99,90 грн/л и адаптируют табло к пятизначным суммам. Чего ждать от рынка в ближайшие дни, анализирует Dilo.