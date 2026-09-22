Цена нефти на 22 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 22 сентября, выросли впервые за пять торговых сессий, поскольку инвесторы ожидали развития событий вокруг возможных переговоров между США и Ираном на полях Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $102,06 +1,7% WTI $97,4 +1,7% Urals $115,44 +1.79%

Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть Brent вырос на 1,72 доллара, или 1,7%, до 102,06 доллара за баррель в 06:17 по Гринвичу. Октябрьский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 1,62 доллара, или 1,7%, до 97,4 доллара за баррель.

Наиболее активно торгуемый ноябрьский контракт вырос на 1,28 доллара, или 1,4%, до 93,65 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, Тегеран и Вашингтон обменялись угрозами в воскресенье, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что он будет открыт для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который, как ожидается, будет на этой неделе в Нью-Йорке на саммите ООН.

"Рост цен на WTI и более сильное открытие цен на Brent имеют вид типичного отскока для покрытия коротких позиций после недавнего снижения, а не фундаментального сдвига", – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили, что совершили атаку на Эр-Рияд и объект Saudi Aramco в Янбу, а также усилили усилия по отрезанию поддерживаемых Саудовской Аравией сил от побережья Красного моря.

Saudi Aramco увеличила объемы экспорта через Ормузский пролив после того, как атаки на его нефтепровод "Восток-Запад" заставили компанию приостановить часть поставок через Янбу. По данным систем отслеживания танкеров, в воскресенье в Персидском заливе на семь супертанкеров загрузили около 14 миллионов баррелей нефти.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько упали после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней.