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Цена нефти на 22 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть во вторник, 22 сентября, выросли впервые за пять торговых сессий, поскольку инвесторы ожидали развития событий вокруг возможных переговоров между США и Ираном на полях Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$102,06
|+1,7%
|WTI
|$97,4
|+1,7%
|Urals
|$115,44
|+1.79%
Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть Brent вырос на 1,72 доллара, или 1,7%, до 102,06 доллара за баррель в 06:17 по Гринвичу. Октябрьский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 1,62 доллара, или 1,7%, до 97,4 доллара за баррель.
Наиболее активно торгуемый ноябрьский контракт вырос на 1,28 доллара, или 1,4%, до 93,65 доллара за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, Тегеран и Вашингтон обменялись угрозами в воскресенье, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что он будет открыт для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который, как ожидается, будет на этой неделе в Нью-Йорке на саммите ООН.
"Рост цен на WTI и более сильное открытие цен на Brent имеют вид типичного отскока для покрытия коротких позиций после недавнего снижения, а не фундаментального сдвига", – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили, что совершили атаку на Эр-Рияд и объект Saudi Aramco в Янбу, а также усилили усилия по отрезанию поддерживаемых Саудовской Аравией сил от побережья Красного моря.
Saudi Aramco увеличила объемы экспорта через Ормузский пролив после того, как атаки на его нефтепровод "Восток-Запад" заставили компанию приостановить часть поставок через Янбу. По данным систем отслеживания танкеров, в воскресенье в Персидском заливе на семь супертанкеров загрузили около 14 миллионов баррелей нефти.
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько упали после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней.