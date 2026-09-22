Ціна нафти на 22 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 22 вересня, зросли вперше за п’ять торгових сесій, оскільки інвестори очікували на розвиток подій навколо можливих переговорів між США та Іраном на полях Генеральної асамблеї ООН цього тижня.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 22 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $102,06 +1,7% WTI $97,4 +1,7% Urals $115,44 +1.79%

Листопадовий ф'ючерсний контракт на нафту Brent зріс на 1,72 долара, або 1,7%, до 102,06 долара за барель о 06:17 за Гринвічем. Жовтневий контракт на нафту WTI, термін дії якого закінчується у вівторок, зріс на 1,62 долара, або 1,7%, до 97,4 долара за барель.

Найбільш активно торгований листопадовий контракт зріс на 1,28 долара, або 1,4%, до 93,65 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, Тегеран і Вашингтон обмінялися погрозами в неділю , хоча президент США Дональд Трамп заявив, що він буде відкритий для зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який, як очікується, буде цього тижня в Нью-Йорку на саміті ООН .

"Зростання цін на WTI та сильніше відкриття цін на Brent мають вигляд типового відскоку для покриття коротких позицій після нещодавнього зниження, а не фундаментального зрушення", – сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Напруженість на Близькому Сході залишається високою. Підтримувані Іраном хусити в Ємені заявили, що здійснили атаку на Ер-Ріяд та об’єкт Saudi Aramco в Янбу, а також посилили зусилля, спрямовані на відрізання підтримуваних Саудівською Аравією сил від узбережжя Червоного моря.

Saudi Aramco збільшила обсяги експорту через Ормузьку протоку після того, як атаки на її нафтопровід "Схід—Захід" змусили компанію призупинити частину поставок через Янбу. За даними систем відстеження танкерів, у неділю в Перській затоці на сім супертанкерів завантажили близько 14 мільйонів барелів нафти.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо впали після повідомлень, що Саудівська Аравія планує відновити роботу нафтопроводу Схід-Захід на рівні близько половини його потужності впродовж кількох днів.