Цены на топливо 24 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 24 апреля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 75,74 грн (-4 коп.) А-95 72,44 грн (-6 коп.) А-92 67,31 грн (0 коп.) ДТ 88,10 грн (-11 коп.) Газ 48,87 грн (-4 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 78,90 75,90 89,90 49,90 UPG 74,90 72,90 86,90 49,00 WOG 78,90 75,90 89,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 48,90 SOCAR 77,76 74,90 88,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 87,20 48,72 БРСМ-Нафта 69,92 86,54 47,25

Напомним, мировое снижение цен на нефтепродукты уже отразилось на украинском розничном рынке, потому операторы АЗС постепенно меняют ценники в сторону уменьшения. Дизельное топливо дешевеет активнее, в то время как цены на бензин снижаются более сдержанно, а стоимость сжиженного газа меняется медленно.