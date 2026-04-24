- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 24 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 апреля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,74 грн (-4 коп.)
|А-95
|72,44 грн (-6 коп.)
|А-92
|67,31 грн (0 коп.)
|ДТ
|88,10 грн (-11 коп.)
|Газ
|48,87 грн (-4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|UPG
|74,90
|72,90
|86,90
|49,00
|WOG
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|77,76
|74,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,20
|48,72
|БРСМ-Нафта
|69,92
|86,54
|47,25
Напомним, мировое снижение цен на нефтепродукты уже отразилось на украинском розничном рынке, потому операторы АЗС постепенно меняют ценники в сторону уменьшения. Дизельное топливо дешевеет активнее, в то время как цены на бензин снижаются более сдержанно, а стоимость сжиженного газа меняется медленно.