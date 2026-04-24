Ціни на пальне 24 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 24 квітня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 75,74 грн (-4 коп.) А-95 72,44 грн (-6 коп.) А-92 67,31 грн (0 коп.) ДП 88,10 грн (-11 коп.) Газ 48,87 грн (-4 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 78,90 75,90 89,90 49,90 UPG 74,90 72,90 86,90 49,00 WOG 78,90 75,90 89,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 48,90 SOCAR 77,76 74,90 88,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 87,20 48,72 БРСМ-Нафта 69,92 86,54 47,25

Нагадаємо, світове зниження цін на нафтопродукти вже відобразилося на українському роздрібному ринку, тому оператори АЗС поступово змінюють цінники у бік зменшення. Дизельне пальне дешевшає активніше, тоді як ціни на бензин знижуються стриманіше, а вартість скрапленого газу змінюється повільно.