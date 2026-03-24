Цены на топливо 24 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,75 грн (+9 коп.)
|А-95
|72,04 грн (+19 коп.)
|А-92
|66,62 грн (+2 коп.)
|ДТ
|84,63 грн (+41 коп.)
|Газ
|45,73 грн (+21 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|86,99
|46,99
|UPG
|76,90
|73,90
|85,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|46,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|80,99
|44,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|85,85
|46,69
|AMIC
|71,94
|68,99
|85,88
|44,76
|БРСМ-Нафта
|68,83
|81,99
|44,23
Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.