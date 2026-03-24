Цены на топливо 24 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 24 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 75,75 грн (+9 коп.) А-95 72,04 грн (+19 коп.) А-92 66,62 грн (+2 коп.) ДТ 84,63 грн (+41 коп.) Газ 45,73 грн (+21 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 77,99 74,99 86,99 46,99 UPG 76,90 73,90 85,90 45,50 WOG 77,99 74,99 86,99 46,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 80,99 44,99 SOCAR 76,85 73,99 85,85 46,69 AMIC 71,94 68,99 85,88 44,76 БРСМ-Нафта 68,83 81,99 44,23

Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.